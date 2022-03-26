Как информирует «НБН», некоторые подробности об этом рассказало издание Bild.

Так, речь идет о легком РПГ Matador. Это вооружение используется для ближнего боя. Более того, такой гранатомет имеет способность пробивать броню любого танка, который в настоящее время стоит на вооружении Российской Федерации (в зависимости от места попадания).

Отмечается, что в субботу на территорию Украинского государства поступили 2650 единиц таких РПГ. В общем, наша страна закупила 5100 таких гранатометов. Остальная часть вооружения в настоящее время находится в процессе разработки. Эти РПГ будут поступать в Украину небольшими партиями до конца мая.

Также известна и стоимость закупки такого вооружения. В сообщении говорится, что на РПГ Matador Украина потратила 25 миллионов евро.

Важно отметить, что правительство Германии решилось на такую продажу в предельно короткие сроки. Издание Bild утверждает, что запрос от столицы Украины поступил в пятницу, восемнадцатого марта, и был одобрен экспортным агентством уже в понедельник, двадцать первого марта.

Ранее стало известно о дестабилизации ситуации с вызовом россиян в военкоматы.