Поскольку покупка множества вещей для военных Российской Федерации является непосильной финансовой ношей, оккупанты предпочитают воровать у украинцев, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Солдаты Путина «кладут в карман» все, что попадает в их поле зрения, берут не только вещи, но и продукты. Журналисты узнали, что российские захватчики отправляют домой краденое по проверенному маршруту через Беларусь.

Нищие солдаты отправляют на родину ворованные у украинцев «сувениры» с помощью курьерских служб из города Мозырь. Выдали оккупантов сами работники экспресс-доставки, которые поняли, что военные РФ выгружали пакеты с вещами, которые явно не принадлежали им.

Отметим, что СБУ обнародовала разговор российского солдата с супругой. В беседе с женой он пожаловался, что у него нет условий, чтобы воевать против армии Украины. Захватчик рассказал, почему военные РФ остались без воды и еды.