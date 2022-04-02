Советник главы ОП оценил шансы армии Путина на полный захват Донецкой и Луганской областей. Арестович утверждает, что у оккупантов на реализацию такого плана не хватает сил, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал представителя Офиса Зеленского.

Советник президента заявил, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов пообещал российскому диктатору Владимиру Путину осуществить захват Донбасса за 3-4 дня, что выглядит абсолютно нереалистично. Представитель Офиса Зеленского считает, что Герасимова ожидает плохое завершение его карьеры за неадекватную оценку обстановки на фронте, поскольку даже если россияне соберут все, что у них осталось, ВС РФ это не поможет.

Как отметил Арестович, на востоке нашей страны начинается «завязываться основная драма» второй половины борьбы с вооруженной агрессией россиян. Он уточнил, что имеет ввиду попытки оккупантов оперативно оцепить украинских защитников между Изюмом и Марьинкой, взять их в плен, после чего «добить» Мариуполь.

Советник руководителя ОПУ заверил, что российские войска не представляют для ВСУ никакой угрозы из-за малочисленности и низкой боеспособности.

Ранее Арестович рассказал украинцам, когда ожидать прекращения активных боевых действий. Он рассказал, за какой период солдат Путина остановят на всех направлениях у будут быстро уничтожать.