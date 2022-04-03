Как сообщает «НБН», по данным минтруда РФ по состоянию на 28 марта около 14 тысяч работников находились в неоплачиваемом отпуске, а работодатели уведомили о планируемом сокращении порядка 50 тысяч сотрудников.

Однако звучали и более пессимистичные оценки. Почти 96 тысяч российских работников на данный момент находятся в простое, сообщала 23 марта на заседании Совета Федерации вице-спикер палаты Галина Карелова.

Эксперты Центра стратегических разработок России рассматривают 2 варианта развития событий. Согласно первому, повышенный уровень безработицы (до 6,4-6,5%) будет сохраняться в течение нескольких лет. Согласно второму, высокая безработица будет относительно недолго, сравнимое с периодом пандемии время.

«Если второй сценарий реализуется, то к концу 2022 можно ожидать потерю порядка 2 миллионов рабочих мест и рост безработицы до 7,1-7,8%, а восстановление рынка труда начнется уже в 2023», — говорится в исследовании ЦСР.

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