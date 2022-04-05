На своей Facebook-странице эксперт в астрологии разместил публикацию, в который сообщил, что существенно изменится ход противостояния вооруженной агрессии Российской Федерации к 15-16 апреля, информирует «НБН».

По словам Урануса, в этом месяце состоятся решающие сражения на востоке нашей страны, кроме того, на днях российские оккупанты могут предпринять еще одну попытку захватить Харьков и взять в кольцо ВС Украины на Донбассе.

Также ожесточенные бои и обстрелы могут произойти в городах Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Разрушительное влияние, отмечает астролог, будет для населенных пунктов Донбасса, поэтому он не рекомендует возвращаться туда людям, которые выехали из этих мест.

Уранус убежден, что уничтожение Мариуполя, оккупация Донецка отразятся на Москве и уже в августе мир увидит результат разрушительных процессов в российской столице.

Ранее нумеролог Владислав Грицай рассказал, в каких числах апреля завершится активная фаза боевых действий. Также он сделал прогноз о судьбе Донбасса и Крыма.