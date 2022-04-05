Как информирует «НБН» со ссылкой на видео-обращение Терехова, мэр Харькова утверждает, что в настоящее время город весьма хорошо вооружен, а также полностью готов к обороне. В результате городской голова попросил местное население не паниковать.

Дословно из заявления Игоря Терехова:

«Наш город, Харьков, сейчас, пятого апреля, и тот, которым он был 24 февраля – это совершенно разные города, если смотреть с точки зрения обороноспособности».

По словам мэра города, Харьков сейчас очень хорошо вооружен и подготовлен к обороне.

«Враг Украины готовился взять за три дня всю нашу страну. За это время русские оккупанты отступили от столицы, Сум, Житомира, Чернигова… Украинские войска освободили много населенных пунктов Украинского государства. Российско-оккупационные войска стремятся посеять между нами панику, деморализовать нас. Но мы, жители Харькова, им такой возможности не предоставим», — подчеркнул Терехов.

Напоследок городской голова Харькова призвал население держаться, проявить стойкость, стержень. Также он попросил людей не паниковать.

Касательно еще одного украинского города, инфраструктуру которого уже практически полностью уничтожили оккупанты, гибель мирных жителей от рук российских войск уже пошла на тысячи, Мариуполя, то в СБУ обнародовали некоторые планы агрессора.