Как информирует «НБН», на официальном сайте футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) появилась информация о том, какую именно помощь Украине оказал бизнесмен Ахметов.

Отмечается, что компании Рината Ахметова ведут активную волонтерскую деятельность. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину миллиардер активно оказывает помощь Украине в противостоянии агрессору.

В сообщении говорится, что за первые сорок дней войны в нашей стране компании SCM, футбольный клуб «Шахтер», а также Фонд Рината Ахметова оказали помощь на сумму 1 миллиард и 400 миллионов гривен, что в долларовом эквиваленте достигает $48 миллионов. На эти средства была предоставлена помощь для гражданских, Вооруженных сил Украины, а также территориальной обороны.

Ранее Ринат Ахметов высказался о действиях Владимира Зеленского, как президента Украины, отметив, что украинский лидер сейчас полностью выполняет свой конституционный долг.