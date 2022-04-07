Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

Экс-глава МВД Арсен Аваков считает, что потери среди мирных жителей в Мариуполе колоссальные. Экс-министр озвучил ориентировочную цифру.

«Я думаю, что эту цифру можно оценить в 30 тыс. человек. Именно поэтому сейчас русские негодяи пытаются маскировать следы своих преступлений. Они будут делать все, чтобы не повторить свои ошибки в маленьких городах Буча и Ирпень», — сказал политик.

Аваков отметил, что российские захватчики после того, как скинули мощную авиабомбу на Драмтеатр Мариуполя, где прятались сотни людей, не дали разобрать завалы. Политик заявил, что одним из первых зданий, которое обстреляли путинские войска было здание МЧС.

«Те люди, которые должны были спасать и помогать в данной ситуации были уничтожены одними из первых. Что это, как не геноцид? Ситуация трагичная. Точные цифры мы никогда не получим, но мы преставление о масштабах точно получим. Мариуполь – самое слабое место Украины во всей этой войне», — заявил Аваков.

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