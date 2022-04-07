Как информирует «НБН», впервые видео было обнародовано в социальной сети Facebook. Также его опубликовал Febspot-канал 0222.

Мужчина на видеозаписи говорит, что целью формирования таких добровольческих батальонов является их действие в РФ и Беларуси, чтобы показать гражданам государств-агрессоров, которые так активно поддерживают войну Путина на территории Украины.

Дословно из заявления защитника Украины:

«Хорошие новости. В Украине сегодня создаются добровольческие батальоны для того, чтобы можно было зайти в Россию и Беларусь. Немного потрепать их на их же территории. Чтобы они почувствовали, что такое в действительности война. Ведь они там сидят, думают, что они здесь какую-то спецоперацию проводят. Но спецоперацию мы будем проводить».

Тем временем в ООН озвучили количество жертв от агрессии РФ среди гражданского населения Украинского государства.