Об этом заявил экс-командир подразделений НВФ так называемой «ДНР» Игорь Гиркин, сообщает «НБН».

По его словам, российские генералы не умеют воевать и даже такие потенциальные союзники, как Китай, «не будут поддерживать им штаны». Кроме того, он предупредил о возможном вторжении Украины на российскую территорию.

Ни на какую Европу нам рассчитывать не приходится. Без мобилизации, в том числе мобилизации экономики, эту войну выиграть Российская Федерация не сможет. Никак. А вот Украина может, потому что она мобилизацию проводит, а оружия ей дадут сколько угодно. И они мобилизуются. И они сделают полумиллионную армию. И что с ней будет делать наша группировка, даже если ее пополнят контрактники-добровольцы?

— считает боевик.

Также он признал, что призыв контрактников даст России не более нескольких тысяч человек. Кроме того, Гиркин раскритиковал мобилизацию в ОРДЛО, так как там «призвали людей, которые не знали, с какой стороны заряжать автомат». Он добавил:

Если не провести мобилизацию, придется ждать уже вторжения на российскую территорию.

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