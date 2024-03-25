Командующий ВС ВСУ в своем Telegram-канале сообщил, что две баллистические ракеты, которыми российские войска атаковали нашу столицу с территории временно захваченного Крымского полуострова около 10:30, были уничтожены противовоздушной обороной.

По словам военачальника, сейчас устанавливается тип ракет, которыми ВС РФ ударили по Киеву, информирует «НБН».

В то же время глава Киевской ГВА рассказал о последствиях атаки баллистикой на город. Начальник ведомства рассказал, что в результате обстрела в Печерском районе повреждено нежилое здание, в Соломенском – многоэтажка, в Днепровском и Голосеевском зафиксировано падение обломков.

На данный момент известно о четырех пострадавших, среди них ребенок.

Ранее армия Путина атаковала Киев ракетами в воскресенье, 24 марта. В ОВА рассказали о последствиях удара.