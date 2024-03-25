В эфире «Крым.Реалии» представитель ВМС Украины допустил, что в ходе ракетной атаки Сил обороны на временно захваченный Крымский полуостров в субботу, 23 марта, мог попасть под удар средний разведывательный корабль путинских оккупационных сил «Иван Хурс», информирует «НБН».

По словам пресс-секретаря, ранее он подтвердил поражение защитниками больших десантных кораблей «Ямал» и «Азов» в Севастополе. При этом нужно некоторое время, чтобы уточнить информацию о поражении судна «Иван Хурс», поскольку есть подозрение, что оно также было повреждено.

Спикер Военно-морских сил ВСУ добавил, что один из больших десантных кораблей, которые попали под удар в Севастополе, россияне сразу отправят на ремонт.

Напомним, что пресс-служба ГУР МОУ раскрыла детали ракетного удара по БДК «Ямал» Черноморского флота страны-агрессора во временно захваченном Крыму.