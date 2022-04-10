Как информирует «НБН», об этом заместитель полка «Азов» Святослав Паламар рассказал в своем очередном видеообращении в Телеграм.

Дословно из заявления Паламара:

«Задумывались ли вы о том, как здесь находиться? Как здесь в таких условиях сражаться? И что защитники Мариуполя испытывают? К примеру, это когда тебе смс пишут, мол, как дела у тебя, друг? А ты буквально пять минут назад положил в мешок побратима, которого семь лет знал. Или это когда 22-летний взводник командует батальоном, причем делает это лучше полковника, который на протяжении всей своей жизни зарплату от государства получал. Это когда отделение «Азова» штурмует роту элитного спецназа…».

Напоследок он добавил: «Это политики, которые рассказывают, что «мы поддерживаем их и постоянно на связи с ними», однако уже более двух недель никто не поднимает трубку и никто ни с кем не общается».

Ранее бойцы «Азов» показали, что происходит на улицах города Мариуполя.