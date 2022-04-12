Во вторник, 12 апреля, на Twitter-странице Министерства обороны Британии появились данные разведки Соединенного Королевства о ситуации на фронте в Украине, информирует «НБН».

Британское оборонное ведомство сообщило, что российские войска продолжают перегруппировываться, а боевые действия в Донецкой и Луганской областях ожесточаться уже через две-три недели.

По данным разведки Великобритании все главные бои армии Путина идут в этом регионе, кроме того, оккупанты пошли в атаку на украинских защитников в Херсонской области, предпринимая попытки выйти на границу Николаевской и Днепропетровской областей. Минобороны страны-агрессора перебрасывает свои военные подразделения с белорусской территории, чтобы оправить их на Донбасс.

Также россияне стараются произвести захват Мариуполя и выйти к Краматорску. Ранее британская разведка сообщила с какими проблемами столкнутся российские солдаты на Донбассе, несмотря на переориентацию сил.