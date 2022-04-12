Буданов сообщил, что российское руководство идет на преступление против своих граждан для создания провокаций и нагнетания среди населения страны-оккупанта антиукраинской истерии, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

По словам начальника украинской разведки, спецслужбы Российской Федерации будут минировать и подрывать на территории своего государства жилые дома, больницы и школы. В частности, удары будут нанесены по Белгороду или одному из населенных пунктов в аннексированном Крыму.

Глава ГУР отметил, что Путин идет на такой грязный сценарий в своей стране, поскольку не может реализовать свои планы достойным путем. Взрывы и удары по мирным жителям России станут основанием для того, чтобы обвинить в проведении терактов ВСУ, чтобы после таких «зверств украинских националистов», граждане РФ были еще больше настроены против соседнего государства.

Буданов предположил, что теракты могут преподнести как месть жителей Украины за Бучу и Краматорск, что позволит российским властям оправдывать жестокость против украинского мирного населения

Соответствующую информацию о подготовке терактов в Российской Федерации ФСБ сообщил Осечкин. Он получил письмо, в котором источник предупредил о подготовке удара по мирному населению страны-агрессора Кремлем.