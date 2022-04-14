В эфире национального телемарафона Лазебная заверила украинцев, что в условиях войны государство делает все возможное, чтобы граждане вовремя получали пенсионные выплаты, информирует «НБН».

Проблемы с начислением пенсий, по словам министра, возникли из-за того, что Пенсионный фонд недополучил за март 9% платежей по солидарной системе. Помимо этого, при военном положении основным приоритетом для страны являются нужды украинских военнослужащих и только после этого выплаты зарплат и пенсий.

Лазебная добавила, что украинское руководство сейчас занимается вопросами восстановления инфраструктуры и обеспечения населения пенсионными начислениями на деоккупированных территориях.

В восьми областях Украины появились проблемы с выплатами 35 видов льгот и субсидий, поскольку из-за войны в этих регионах перестали работать органы соцзащиты. По этой причине соответствующий вопрос государство перевело выплаты на центральный уровень.

Напомним, что юристы рассказали украинцам, на какие выплаты граждане могут рассчитывать, если им не хватает страхового стажа.