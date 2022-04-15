В интервью «РБК-Украина» глава Донецкой ОВА подтвердил, что российские захватчики продолжают накапливать силы и готовиться к массированным атакам на Востоке Украины. Однако есть причины, по которым солдаты Путина не начинают битву за Донбасс, информирует «НБН».

Важным сдерживающим фактором для оккупантов являются панические настроения, которые царят в военных подразделениях РФ. Кириленко объяснил, что настроение и боевой дух россиян «не на должном уровне», поскольку они помнят, чем закончился их изначальный план «спецоперации» по захвату Киева за несколько дней и какие потери они понесли.

Глава Донецкой ОВА добавил, что также не в пользу вооруженных сил Российской Федерации играет несогласованность действий и неблагоприятные погодные условия.

В то же время в Великобритании заявили, что боевые действия на Востоке Украины усилятся уже через две-три недели. Разведка Соединенного Королевства также предполагает, что россияне при наступлении на Донбассе столкнутся с серьезными проблемами.