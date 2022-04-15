Об этом сообщает «НБН».

Сегодня, 15 апреля телеведущая, жена задержанного СБУ нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко провела в Москве пресс-конференцию для российских пропагандистов. Пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале Марченко.

Жена Медведчука заявила о том, что ей якобы систематически поступают угрозы. Кроме того, телеведущая пожаловалась пропагандистам РФ на то, что СБУ якобы «пытает» и «выбивает показания» из ее супруга. Марченко заявила, что заметила на снимках задержанного Медведчука «синяки и гематомы».

Также подсанкционная Марченко пожаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский оставил без внимания ее видеообращение.

Кроме того, Марченко озвучила с листика ряд нарративов российской пропаганды – о «цензуре» в Украине и «политическом преследовании» ее мужа.

Стоит отметить, что Марченко на пресс-конференции не желала показывать свое лицо – она все время была в черной защитной маске. Когда ее попросили снять маску – она сделала это неохотно. Марченко сняла маску и опустила лицо вниз, избегая прямых взглядов в объективы камер. Телеведущая объяснила свое нежелание снимать маску тем, что она не хочет, чтобы ее муж видел ее заплаканной. Однако в сети предположили, что Марченко не хочет показывать лицо из-за неудачной пластической операции.

К слову, ранее пластический хирург проанализировал изменения во внешности Марченко.