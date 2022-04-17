Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что хранилища Украины переполнены зерном, которое в обычный год помогает накормить 400 миллионов человек по всему миру. Однако, цепочка поставок была нарушена войной, и порты не могут нормально работать вблизи центра зоны боевых действий.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли считает, что проблема глобальных поставок продовольствия заключается в том, чтобы держать открытыми южные порты: Одесса, Черноморск, Южный и Николаев на побережье Черного моря, которые находятся под контролем Украины, но которым угрожает нападение со стороны РФ.

Бизли сообщил, что говорил по телефону и письменно изложил свои опасения, но Кремль не ответил ни на одно из опасений ООН.

По его словам, операционные расходы на продовольственную программу ООН выросли на 71 миллион долларов в месяц: «Это означает, что мы будем кормить на 4-5 миллионов человек меньше в год только из-за увеличения затрат».

Более тревожной угрозой является долгосрочный вызов глобальным рынкам продовольствия.

По его словам, украинские фермеры все еще могут собрать урожай, который поможет накормить голодающих в мире, если война прекратится сейчас, но не в том случае, если южные порты и черноморские морские пути останутся закрытыми.

Бизли призывает лидеров стран «Большой семерки» и правительства других стран вернуть в производство неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, чтобы компенсировать возможную потерю украинских запасов продовольствия, но предупредил, что нехватка продовольствия на мировом рынке и дальнейший резкий скачок цен на продовольствие означали бы катастрофу для бедных стран.

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