О том, что в небе над временно оккупированным Крымским полуостровом поначалу летел, а потом все же «нырнул» под воду российский истребитель, катапультировавшегося пилота которого смогли извлечь из акватории Черного моря в 200 метрах от берега, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале так называемого «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева.

Впрочем, позднее в соцсетях появились видеосвидетельства с охваченным пламенем самолетом, резко теряющим высоту, якобы являющимся «беспилотником самолетного типа».

Кроме того, в Telegram-канале Fighterbomber, судя по всему, принадлежащий капитану Вооруженных сил РФ Илье Туманову, уже определились с самолетом — это истребитель Су-27, который «мог быть сбит российскими системами ПВО, либо причина падения связана с отказом техники».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Гуменюк объясняла, чем РФ «подсвечивает» цели для ракетных ударов по Украине вместо ликвидированных А-50.