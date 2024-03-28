О том, почему у защитников украинского неба прекрасно получается «приземлять» гипер/суперзвуковые российские ракеты «Циркон» системами противовоздушной обороны Patriot, не предназначенными для ликвидации таких российских «инноваций», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ Ильи Евлаша, опубликованное в LIGA.net.

По словам Евлаша, при полете скорость у «Цирконов» чрезвычайно велика, и удерживается почти на протяжении всего времени перед подлетом к цели, а не так, как у «Кинжалов».

То есть, в вышеописанные моменты «Цирконы» фактически невозможно перехватить, однако, перед ударом, этот тип ракеты начинает резко сбрасывать скорость, и тогда по ним отлично отрабатывают ЗРК Patriot, вопреки неприспособленности американских комплексов к уничтожению современной «баллистики».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Евлаш раскрывал причины вероятного применения Россией «Цирконов» во время недавних атак на Украину.