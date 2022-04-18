Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

В то же время спецслужбы США и Британия предупредили, что российские оккупанты могут применить химическое оружие в Украине или провести операцию под фальшивым флагом, чтобы обвинить в этом Украину.

На такой шаг РФ может пойти из-за того, что план по оккупации Украины и захвату Киева за три дня полностью провалился.

Стоит отметить, что впервые в мировой истории боевые ядовитые вещества были применены в битве союзных войск Антанты с немецкой армией за контроль над стратегически важным городом Ипром в Западной Бельгии. 22 апреля 1915 года германские войска применили хлор против французских войск на участке фронта близ реки Ипр (Бельгия). Более 5000 солдат погибли, около 10000 человек получили поражение.

После успешной операции под Ипром 31 мая 1915 г. на Восточном фронте немецкие войска атаковали русские позиции под Болимовым. Выпущенные 264 тонны смеси фосгена с хлором повлекли за собой гибель 6 тысяч воинов.

Всего с апреля 1915 г. по ноябрь 1918 г. произошло более 50 германских газобаллонных атак. В этот же период против германских войск было совершено 150 английских и 20 французских газопусков.

С этого момента начался отсчет массового применения химических средств борьбы воюющими государствами.

Хлор, фосген, иприт можно называть ядовитыми веществами 1-й мировой войны. Фосфорорганические ядовитые вещества называют хим орудием 2-й мировой войны. Поступление в арсеналы вооружений фосфорорганических ядовитых веществ нервно-паралитического действия знаменовало апогей в развитии химического оружия.

История возникновения и применения нервнопаралитических ядовитых веществ начинается с 23 декабря 1936 г., когда доктор Герхард Шредер впервые получил табун. В 1938 г. был изобретен следующий мощный фосфорорганический агент – зарин.

Окончание «холодной войны» привело к принятию в 1993 году международной Конвенции о запрете химического оружия, вступившему в силу 29 апреля 1997 года. Ее подписали 197 стран, и только КНДР, Израиль, Египет и Южный Судан не ратифицировали этот документ. Однако они все равно связаны с его нормами, согласно международному праву.

Страны-подписанты этой конвенции обязались отказаться от производства, хранения и применения химического оружия. Они также должны сообщать ОЗХО о своих запасах ядовитых веществ, их характере и о том, где именно их могут производить. Несколько месяцев назад Россия заявила о завершении уничтожения почти 40 тысяч тонн химических боеприпасов – крупнейшего химического арсенала в мире.

В ходе спецоперации, связанной с террористическим актом 26 октября 2002 года на Дубровке в Москве, были применены ядовитые вещества, созданные на базе наркотического анальгетика. Из захваченных в заложники 916 человек, по официальным данным, в результате воздействия ОВ погибли 130 человек. Точный состав использованного силовиками в ходе штурма газа остается неизвестным. Специалисты по лаборатории научных и технологических основ безопасности в Солсбери (Великобритания) считают, что аэрозоль состоял из двух анальгетиков – карфентанила и ремифентанила. По официальному заявлению ФСБ, на Дубровке была применена «спецрецептура на основе производных фентанила». Официально основной причиной смерти большого количества заложников называется обострение хронических болезней.

4 апреля 2017 в сирийском городе Хан-Шейхун правительственные ВВС Сирии нанесли по жилым кварталам авиаудар, в котором использовали боеприпасы с ядовитыми веществами. В результате химической атаки погибли более 70 человек, 27 из которых – дети. Вскрытия погибших показали, что в атаке правительственные войска Сирии использовали газ зарин.

В ответ на химическую атаку президент США Дональд Трамп санкционировал ракетный удар по сирийской военной авиабазе Шайрат. В ночь на 7 апреля американские эсминцы «Портер» и «Росс» выпустили 59 ракет «Томагавк» по аэродрому сирийских правительственных войск. В Пентагоне заявили, что проверяют возможную причастность России к химической атаке и пришли к выводу, что РФ, по меньшей мере, заранее знала о подготовке химического удара.

Министерство обороны Франции опубликовало доклад о разработке химического оружия в Сирии. В докладе говорится, что 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума произошла химическая атака. С большой долей вероятности можно утверждать, что за химической атакой в ​​Думе стоит сирийский режим Асада, утверждается в документе.

«Россия бесспорно оказывала активную военную поддержку во время операций по взятию под контроль Восточной Гуты. Она также обеспечивала сирийскому режиму постоянное политическое прикрытие использования химического оружия, и в СБ ООН, и в Организации по запрету химического оружия», – говорится в заключительной части доклада .

В свою очередь Организация по запрету химического оружия (ОЗХО) заявила, что имеет «веские основания» считать, что во время химической атаки в сирийском городе Дума был использован хлор. В ходе расследования миссия ОЗХО посетила город Дума, проанализировала пробы, взятые с места происшествия, а также у пострадавших, опросила свидетелей и провела токсикологический и баллистический анализы.

«Этот токсический химикат, вероятно, — молекулярный хлор», — отмечается в документе.

Примечательно, что российские специалисты не обнаружили следы применения химического оружия в сирийском городе Дума. Об этом заявил начальник российского российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения ядовитых веществ», – заявил Евтушенко.

По информации СМИ, на создание нервно-паралитических газов для Асада Кремль выделил не менее 900 тысяч долларов, украденных из российского бюджета. Согласно контракту и банковским записям за 2007-2008 годы, инвестгруппа, предположительно называвшаяся Quartell Trading, согласилась заплатить более 3 миллионов долларов компании Balec Trading Ventures якобы за «высокотехнологичную мебель». Документально подтвержден перевод 900 тысяч из этой суммы. Владельцем фирмы Balec Ventures является гражданин России Исса иль-Зейди. В 2014 году его включили в санкционный список Министерства финансов США в связи с деятельностью Научно-исследовательского центра, занимавшегося разработкой нервно-паралитических газов.

Вероятно, эти операции напрямую были связаны со схемами, по расследованию которых работал Сергей Магнитский, убитый российскими спецслужбами.

В свою очередь Британия заявила, что имеет доказательства того, что в последнее десятилетие Россия тайно разрабатывала и сохраняла нервно-паралитическое вещество «Новичок». Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC.

«У нас есть доказательства того, что Россия за последние 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала «Новичок», – сказал министр.

Таким образом, в условиях Украины армия РФ может применять химическое оружие исходя из двух задач – прорыв долговременной крепкой обороны ВСУ и террор гражданских лиц.

Напомним, 11 апреля украинские СМИ сообщили, что против защитников и гражданского населения Мариуполя было применено боевое ядовитое вещество.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ!

И главное – верим в нашу победу!