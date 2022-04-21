В Telegram-канале СБУ появилась переписка российского оккупанта, в которой он признается, что готов сбежать домой из Украины. Военные страны-оккупанта отчаялись в своей «освободительной миссии» на территории чужой страны и мечтают лишь об одном – вернуться живыми и здоровыми домой, информирует «НБН».

Солдат Путина рассказывает, что у них нет успехов, не получается захватить небольшой населенный пункт или город, кроме того много потерь личного состава и техники. Он пожаловался знакомому, что против них выступают даже местные жители, ожидая совсем иного приема украинцев.

Оккупант сообщил, что ВСУ разгромили его подразделение на 40%, поэтому он подумывает о дезертирстве. Не мотивируют захватчика даже 3 миллиона рублей, которые руководство РФ якобы обещает выплатить за ранения.

Россиянин осознает, что его сослуживцы погибают просто так, и такая судьба не стоит никаких денег. Он отметил, что Украину завоевать не получится и он думает о побеге.

Ранее СБУ обнародовала запись телефонного разговора оккупанта с матерью. Из беседы становится понятно, что матери российских солдат готовы на все, чтобы забрать их из Украины и штурмуют военкоматы в РФ.