Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев, сообщает «НБН».

Эксперт, выступая на заседании Комитета по иностранным делам Палаты общин Британии заявил, что источники внутри «группы Вагнера» уточняет, что общее количество наемников, отправленных Россией в Украину, составляет около 8 тысяч.

Грозев подчеркнул, что около 3 тысяч из них уже убиты защитниками Украины.

Среди них — 200 человек, отправленных в Киев перед конфликтом с неудавшейся миссией по разведке и убийству политических деятелей, в то время как большое количество было отправлено с конвоями, которые продвигались к столице из Беларуси. Он сказал, что они также присутствовали в Буче, где были обнаружены одни из самых серьезных доказательств предполагаемых военных преступлений.

По словам расследователя, президент РФ Владимир Путин «вагнеровцев» использует для самых «грязных» поручений. Именно они ранее воевали в Сирии, где отметились шокирующей жестокостью по отношению к мирному населению. Он уточнил, что такой же «почерк, можно заметить и в преступлениях России в Буче».

Грозев выразил мнение, что для части наемников, приехавших в Украину, возможность заработать не является главной причиной так как, многим из «вагнеровцев» просто нравится убивать.

Он сказал, что от 10 до 15 процентов составляют социопаты, люди, которые идут туда только потому, что хотят убивать. Они кровожадны, они не просто наркоманы адреналина.

Грозев также отметил, что, хотя введение дополнительных санкций в отношении основателя группы Евгения Пригожина, известного как «повар путина», мало повлияло на ЧВК, это может быть более эффективным для отдельных членов группы, которые любят отдыхать за границей со своими семьями.

Так что запретить всем этим людям ездить за границу, по крайней мере в западный мир, может быть гораздо, гораздо действеннее, чем наложить еще одну санкцию на Пригожина

– подчеркнул он.

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