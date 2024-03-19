Руководитель немецкого оборонного ведомства заявил, что «действительно насущные» вопросы военной помощи Украине – передача достаточного количества артиллерийских снарядов, более дальнобойной ракетной артиллерии и систем противовоздушной обороны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Tagesschau.

По словам министра, дебаты относительно предоставления Киеву крылатых ракет Taurus якобы несколько месяцев доводится до крайности. Как считает Писториус, поддержка украинцев в других областях более важна.

Отметим, что Киев просил у Берлина крылатые ракеты Taurus еще в 2023 году. Однако немецкое руководство постоянно находит предлоги для отказа в поставках дальнобойного оружия. В частности, на прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что он не хочет создавать ложные ожидания в этом вопросе.