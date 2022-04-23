В интервью российскому правозащитнику и оппозиционеру Марку Фейгину политолог заявил, что вторая военная катастрофа для Кремля произойдет на Донбассе. Поражение оккупантов на Востоке Украины будет очевидным уже через несколько дней, информирует «НБН».

По словам Пионтковского, если в первые четыре дня наступление не принесло желаемых результатов, значит в последующие дни оккупанты не будут способны достичь желаемого. Последние дни истекают, а характер боевых действий перешел в «позиционное бодание».

Эксперт убежден, что идея большой битвы за Донбасс возникла у стратегов страны-агрессора после провала под украинской столицей, поскольку россиянам нужно к 9 мая продемонстрировать хоть какую-то «победу».

Для путинских военных, как утверждает политолог, пределом мечтаний является захват Северодонецка, Славянска, по и тут у российских захватчиков нет успехов. Пионтковский добавил, что запахло второй военной катастрофой для Кремля после поражения в киевской битве.

Ранее Пионтковский объяснил, что изменилось для Путина в начале этого месяца и почему он отказывается от идеи ядерного удара по странам НАТО.