Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление городского головы Херсона Игоря Колыхаева, а также работников городского совета в комментариях «УП», вечером, двадцать пятого апреля, российскими военнослужащими был захвачен Херсонский городской совет. Со здания был снят национальный украинский флаг.

Российские военные силой отобрали ключи у охраны от здания, а также пытались выяснить, в котором часу обычно начинается рабочий день.

Насколько известно, городскому голове, а также мэру и сотрудникам городского совета предоставили возможность уехать домой.

Начиная со вторника, двадцать шестого апреля, как говорится в сообщении, городской совет работать не будет, так как все помещения были временно заняты российско-оккупационными войсками.

Ранее мы уже сообщали о тяжелой ситуации во многострадальном Мариуполе. В частности, родные защитников блокадного города провели во Львове акцию с призывом спасти город.