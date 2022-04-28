Результаты соцопроса опубликованы на сайте группы «Рейтинг». Специалисты выяснили, что на сегодня наблюдается постепенный рост количества граждан, которые возвращаются к работе, информирует «НБН».

Опрос с участием 1000 респондентов из всех областей страны, кроме оккупированных регионов – Донбасса и Крыма, проводился во вторник, 26 апреля с помощью телефонных интервью.

Социологи сообщают, что среди украинцев, которые работали до войны, 59% продолжают работать. В марте такой показатель составил 46%. Кроме того, выросло количество граждан, работающих в привычном режиме с 23% до 32%. Работают частично или удаленно 24% опрошенных, 3% респондентов сообщили, что они вышли на новую работу.

Наибольшее количество работающих граждан в западных и центральных регионах Украины – около 60%. Постепенно восстанавливается занятость жителей в центральных, южных и восточных областях.

В марте было 53% украинцев, которые имели работу до войны, однако сейчас не вернулись к трудовому процессу, на сегодня этот показатель составляет 39%.

Что интересно, 54% респондентов верят, что они вернутся на прежнее место работы, которое они потеряли с началом вторжения России в Украину, 40% опрошенных не надеются на это.

Ранее социологическая группа Центра Разумкова поинтересовалась у беженцев из Украины, считают ли они помощь других государств их родной стране достаточной.