В интервью изданию «Радио Свобода» секретарь СНБО прокомментировал решение страны-агрессора ввести в оборот российскую валюту на территории временно оккупированной Херсонщины, информирует «НБН».

Данилов не сомневается, что рубль не приживется в этом регионе. Он отметил, что такая «банковская реформа» типична для оккупационной политики Москвы, но в Херсонской области валюта не закрепится.

По его словам, учитывая сопротивление украинцев на Херсонщине, планы Кремля по введении рубля в оборот в этой области постигнет провал и его «банковская реформа» долго не продержится.

Ранее Данилов высказался о возвращении путинских войск в Черниговскую и Сумскую области. Он объяснил, почему у российских захватчиков нет возможности вновь осуществить вторжение в эти регионы.