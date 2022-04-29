Как информирует «НБН» со ссылкой на BBC, об этом заявил соучредитель сети благотворительных организаций, которые работают на территории Украины, Доминик Бирн.

Согласно информации, которую обнародовал Бирн, буквально вчера двое британцев пытались оказать помощь матери с двумя детьми, чтобы те уехали из населенного пункта, который был оккупирован российскими захватчиками. Однако вражеские войска остановили британцев на блокпосте. Дальнейшая судьба иностранных граждан неизвестна.

Сама же женщина, которая ожидала помощи, получила весьма странное смс-сообщение. После этого в ее дом ворвались военные РФ.

По словам Бирна, военные кричали на женщину. Они обвиняли ее в том, что она якобы является «пособником британских шпионов».

Дипломаты из Великобритании также в курсе того, что произошло.

Ранее свое отношение к режиму Путина и всему тому, что он воплощает в жизнь, свое мнение высказал всемирно известный писатель из США Стивен Кинг.