Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби, информирует «НБН».

Эти обучения основаны на первоначальной артиллерийской подготовке, которую ВСУ уже получили в других местах, а также включают в себя обучение радиолокационным системам и бронетехнике, которые недавно были объявлены в рамках пакетов помощи в области безопасности

— сказал Кирби на брифинге с журналистами.

Кирби сообщил, что Германия является одним из «примерно трех» мест, используемых США для обучения украинцев за пределами Украины, но он не будет раскрывать другие.

Он также сказал, что «основная часть тренировок» будет проводиться Национальной гвардией Флориды, которая тренировала украинцев, прежде чем была выведены из Украины в феврале до российского вторжения.

Недавнее воссоединение этих бойцов Национальной гвардии Флориды со своими украинскими коллегами, как нам говорят, было эмоциональной встречей, учитывая прочные связи, которые сформировались, когда они жили и работали вместе, прежде чем временно расстаться в феврале

— сказал Кирби.

Напомним, ранее мы писали о том, что Британские инструкторы снова в Украине: обучают украинских военных