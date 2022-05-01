Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении на странице Владимира Зеленского в социальной сети «Твиттер».

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«Началась эвакуация гражданских лиц из подвалов «Азовстали». Первая группа, в которую входят примерно сто человек, уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Хочу сказать спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода».

В свою очередь депутат Верховной Рады Украины, глава украинской переговорной группы Давид Арахамия подтвердил, что переговоры при содействии Организации объединенных наций, Международного комитета Красного Креста и Офиса президента Украины успешно закончились тем, что была достигнута договоренность по проведению операции спасения гражданских в подвалах «Азовстали».

Также он добавил, что в первую партию людей, которых эвакуировали, попали женщины, дети и пожилые люди.

Ранее уже сообщалось, что оккупанты из России уничтожили всю медицинскую инфраструктуру на временно захваченной территории Украины.