Как информирует «НБН» со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ходе разговора он заявил, что переходит на НАТОвские образцы оружия.

Дословно из заявления Валерия Залужного:

«Также мы обсудили с моим коллегой из США перспективную модель ВСУ. Вполне очевидно, что мы вынуждены отказаться от советского оружия, техники, а также переходить на образцы НАТО. И чем раньше мы начнем весь этот процесс, тем скорее он будет завершен».

Помимо того, Залужный отметил, что он проинформировал генерала Милли относительно тяжелой ситуации на Донбассе и других регионах Востока Украины. В частности, речь шла о Северодонецком и Изюмском направлениях. Противник сосредоточил там максимальные усилия, и наиболее боеспособные группировки.

«При всей сложности ситуации мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи, а также позиции», — подытожил Залужный.

Ранее Валерий Залужный обратился к украинцам с важной просьбой. Особенно это касалось блогеров.