Об этом глава государства рассказал в интервью австралийскому телеканалу Nine Network, опубликованном в Telegram-канале Офиса президента, передает «НБН».

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что сейчас в условиях полномасштабной войны в Украине у нет возможности ежедневно общаться со своими детьми. Однако иногда появляться время для общения с сыном и дочерью.

«Они все понимают. Они должны все понимать. И мне для этого не нужно что-то им рассказывать или наоборот о чем-то специально не вспоминать», — сказал Гарант Конституции.

Кроме того, президент отметил, что его дети находят информацию о происходящем в интернете и умеют ее анализировать. Также они обсуждают все происходящее со своей мамой – Еленой Зеленской.

«Моя супруга, конечно, им все рассказывает, все, что происходит. Они точно знают, с кем мы воюем. И точно знают, что мы победим», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что он прекрасно осознает, что для врага он цель номер один, а его семья – цель номер два. Поэтому, по его словам, его супруга и дети имеют сейчас отдельные меры безопасности.

К слову, ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как она отреагировала на информацию о том, что диктатор РФ Владимир Путин поставил цель убить ее мужа.