Как сообщает «НБН», в сюжете говорится о том, что в могиле похоронено не все тело полковника, а одна из его частей — нога. Остальные части тела вывезли в Россию, однако ногу оккупанта обнаружили уже позже.

Рашисты решили не отвозить ногу в РФ и похоронили ее отдельно от остальных частей тела.

В него практически прямое попадание было, разорвало на части

— говорит один из оккупантов. Кроме того, в сюжете говорится о том, что Овчаренко был офицером инженерных войск.

На видео оккупанты рассказывают, что осталось от российского полковника после его «демилитаризации» в Украине.

Ранее мы также писали о том, что у оккупантов началась паника: военные РФ массово отказываются идти в наступление