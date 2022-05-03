Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

В Мариуполе российские захватчики начали штурм завода «Азовсталь», территорию, которого контролируют украинские военные. Сообщил об этом военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

«Российские оккупанты начали штурм «Азовстали», прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода», — пишет корреспондент.

Перед тем, как начать штурм оккупанты начали наносить бомбовые удары по территории завода. В результате чего на территории «Азовстали» возник пожар – клубы черного дыма было заметно во всех районах города.

При этом украинские военные продолжают удерживать свои позиции.

Стоит отметить, что путинские войска начали бомбардировки «Азовстали» после частичной эвакуации гражданских с территории предприятия. За два дня более ста мариупольцев, которые два месяца прятались от российских обстрелов в убежищах завода, смогли эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Однако в убежищах завода еще продолжают оставаться мариупольцы и украинские защитники.

Ранее родные защитников Мариуполя призвали спасти воинов, которые остались в блокадном городе.