Из многострадального Мариуполя, который фактически уничтожен оккупантами Российской Федерации, сегодня, шестого мая удалось эвакуировать более пятидесяти человек – женщин, детей, а также пожилых людей.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение вице-премьера Ирины Верещук в социальной сети Facebook, сегодня из «Азовстали» в Мариуполе были эвакуированы пятьдесят женщин, детей, а также людей пожилого возраста.

Дословно из заявления Ирины Верещук:

«Мы проводили сегодня эвакуацию граждан из «Азовстали». На обратном пути нам нужно было забрать людей, находящихся на Порт Сити. Но, мы не успели, к сожалению. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять у «Азовстали». Там проходили боевые действия, а также другие провокации. Вражеские силы на протяжении постоянного времени нарушали режим прекращения огня. Как следствие, эвакуация проходила весьма медленно».

В это же время она добавила:

«Но сегодня мы смогли вытащить полсотни человек – женщин, детей и людей пожилого возраста. Уже завтра утром мы обязательно продолжим операцию по эвакуации».

Помимо этого министр добавила, что согласно плану в 17 часов на Порт Сити должны быть автобусы, которые отвезут людей в Безымянное. А уже там люди из Порт Сити смогут присоединиться к колонне из «Азовстали», которая на следующий день отправиться в Запорожье.

Ранее в Пентагоне сделали заявление о том, что большая часть российских военных отошла от Мариуполя.