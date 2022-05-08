Глава правительства Канады Джастин Трюдо посетил город Ирпень в Киевской области, который значительным образом пострадал от преступных действий российско-оккупационных сил.

Как информирует «НБН», об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Дословно из заявления городского головы Ирпеня:

«Мне выпала честь провести разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он прибыл в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом русские кафиры. Естественно, он был, в буквальном смысле слова, шокирован увиденным. Ведь он воочию увидел не военные объекты, а жилые дома местного населения, которые были разрушены и сожжены россиянами, хотя еще совсем недавно жители города радовались жизни и имели собственные планы на будущее».

Ранее Джастин Трюдо поддержал высказывание президента США Джо Байдена о том, что Путин является убийцей.