Защитники Украины не дают покоя оккупанту ни на одну минуту. Ежедневно враг, вторгнувшийся в нашу страну, несет безвозвратные потери, как в живой силе, так и военной технике.

Как информирует «НБН», на Facebook-странице командования Воздушных сил ВСУ появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения украинскими военными вражеского вертолета вместе с десантом. Это произошло на острове Змеиный.

На видео запечатлен момент попадания в вертолет ВКС России. При этом в сообщении не уточняется, когда именно была уничтожена вражеская единица авиационной военной техники.

Кроме того известно, что Министерство обороны Украины седьмого мая сообщило, что в районе острова Змеиный при помощи беспилотного летательного аппарата «Байрактар» был поражен десантный катер Российской Федерации, а также два ЗРК «ТОР». В результате появилось видео работы авиации украинских сил по вражеским позициям на вышеуказанном острове.

Также ОК «Південь» проинформировало, что возле украинского острова были разбиты два десантно-штурмовых катера типа «Раптор». Когда именно были поражены цели врага, военнослужащие пока что не разглашают.