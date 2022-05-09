В интервью изданию «РБК-Украина» чиновник сообщил, что уже начались работы по восстановлению жилого фонда и инфраструктуры нашей страны, которые были повреждены в результате вторжения путинских войск, информирует «НБН».

Чтобы отстроить то, что подлежит восстановлению, по словам Шмыгаля, государство выделило регионам 1,6 миллиарда гривен. При этом он подчеркнул, что сейчас правительство решило вопрос оперативного обновления, поскольку во время войны существует риск повторных разрушений.

Премьер объяснил, что сейчас не стоит начинать большое восстановление и запускать крупные проекты, для начала необходимо выгнать оккупантов из страны и завершить войну.

Шмыгаль отметил, что перед руководством страны стоит не просто задача отстроить дома, Украину нужно восстанавливать по новым стандартам, которое будет проходить в три этапа. Для начала правительство займется естественным восстановлением в военное время. Далее, после завершения войны начнется, период чрезвычайного положения и только потом будет полный план обновления страны со структурными изменениями.

Ранее Шмыгаль рассказал, какая сумма необходима для осуществления полного восстановления Украины. Также премьер считает, что нашей стране необходима стратегия восстановления, аналогичная плану Маршалла.