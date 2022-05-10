Во время своего выступления на параде в Москве президент Российской Федерации Владимир Путин всячески пытался оправдаться. Ни одного раза он не упомянул Украину прямо. Глава Кремля имел весьма нервный вид. По настоящее время агрессора не хочет признавать государственность нашей страны. Он весьма осознает, что все идет к поражению РФ.

Как информирует «НБН», в интервью «Обозревателю» экс-глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что никакие мирные соглашения с этим режимом просто невозможны.

Дословно из заявления Климкина:

«В выступлении Путина есть некоторые вещи, которые на самом деле впечатляют. Среди наиболее важного – это то, что ни одного раза он не упомянул Украину. Он не упомянул даже названия нашей страны. Прежде всего, это значит, что его весьма нервирует само упоминание, а во-вторых, он настойчиво не хочет признавать существование нашей государственности. На протяжении всего времени он только то и делал, что о родине говорил, а также исторических землях и всяком другом бреде».

Напоследок Павел Климкин добавил, что месседж Путина в его выступлении весьма прост. Согласно словам украинского политика, президент России нас не признает, и даже боится. Путин нервно и болезненно относится к Украине и хочет вести разговор с Западом.

Ранее Джо Байден сделал заявление о том, что Путин не имеет возможности выйти из войны в Украине.