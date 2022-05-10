Сегодня, 10 мая, стало известно о смерти первого президента независимой Украины Леонида Кравчука. Средства массовой информации, а также некоторые политики раскрыли некоторые детали.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укрновости», на восемьдесят девятом году жизни умер первый президент независимого Украинского государства Леонид Кравчук. Источники в кругу семьи рассказали изданию, что бывший украинский лидер умер сегодня, 10 мая, в 17 часов по Киевскому времени. По предположительным данным, это произошло вследствие длительной болезни.

Информацию о смерти Леонида Кравчука также подтвердил народный депутат Верховной Рады Украины, бывший спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

На своей странице в социальной сети Facebook политик написал:

«Большая потеря для всей Украины. Сегодня ушел из жизни Леонид Кравчук – первый Президент Украины, первый Председатель Верховной Рады и деятель, стоявший у истоков современной украинской государственности. Вклад Леонида Кравчука в становление нашего государства сложно переоценить. Именно во время его председательства Парламент принял Акт провозглашения независимости Украины. Именно Леонид Макарович не побоялся и первым взял на себя управление великой державой в непростое время начала 90-х. Его жизнь была наполнена разными знаковыми событиями и решениями. Однако он до последнего оставался верен своей стране и стремился своим опытом и знаниями сделать нашу жизнь лучше. И ему это удавалось. Светлая память Леониду Макаровичу Кравчуку! Соболезнования родным и близким!».

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Леонид Кравчук написал письмо Дмитрию Гордону, в котором трогательно обратился к гражданам Украины.