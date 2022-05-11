Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Российский певец Григорий Лепс, который яростно поддерживает диктатора РФ Владимира Путина, отправился на оккупированную территорию Донбасса. Артист приехал для того, чтобы развлекать российский захватчиков.

В социальной сети Instagram Лепс опубликовал видео, как он в компании российского оккупанта спешит в Донецк. На видео певец-рашист поет песню Владимира Высоцкого «Рыцарский турнир».

«Приехали поддержать ребят. Хотим отлечь их от тяжелых будней. Пойдем в госпиталя, отведаем раненных солдат, раненных детей, раздадим им пластинок и денег», — заявляет путинист.

Похоже, что сторонник Путина забыл, что раненные дети на Донбассе – это вина путинский войск, которые вторглись в Украину.

Уже за несколько часов после публикации видео скандальный артист «засветился» в компании с главарем так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным.

Как известно, Григорий Лепс является ярым сторонником Путина. Он поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и оккупацию Россией украинских территорий.

Артист внесен в базу «Миротворец». Ранее СБУ запретила Лепсу въезд на территорию Украины.

К слову, в 2020 году Лепс выступал в оккупированном Луганске.