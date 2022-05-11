Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ANSA.

В среду, 11 мая к Папе Римскому приехали супруги защитников Мариуполя: жена командира полка «Азов» Дениса Прокопенко Екатерина и жена бойца полка Арсения Федосюка Юлия.

Накануне девушке написали понтифику и своих мужьях. После чего супруги защитников Мариуполя получили приглашение на встречу с Папой Римский.

Перед разговором с понтификом девушки сказали, что надеются, что эта встреча поможет спасти жизни защитникам Мариуполя.

Кроме того, в своем Telegram-канале лидер полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что супруги защитников Мариуполя испытывают страх, что больше не смогут увидеть своих мужей. Ради их спасения женщины готовы ехать в любую точку мира и просить у всех, кого можно помощи.

Известно, что Папа Римский беседовал с женщинами более пяти минут. Он пообещал молиться за защитников, которые находятся на «Азовстали» и сделать все возможное для их спасения.

Ранее полк «Азов» показал, в каких условиях находятся раненные защитники Мариуполя.