Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал полка «Азов».

Военнослужащие полка «Азов» показали, в каких условиях находятся их раненные побратимы на территории завода «Азовсталь».

«В полных антисанитарных условиях, с открытыми ранами, перевязанными нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания», — идется в сообщении.

Бойцы «Азова» призвали ООН и Красный Крест «проявить свою человечность и подтвердить основные основы, на которых они были созданы, спасая раненных, которые больше не являются комбатантами».

Защитники Мариуполя снова призвали сделать все возможное для эвакуации раненных военных на контролируемую Украине территорию, где они смогут получить необходимую медицинскую помощь.

«Мы требуем немедленной эвакуации раненных военнослужащих на подконтрольные Украине территории, где им будет оказана помощь и обеспечен надлежащий уход», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что защитники Мариуполя, которые находятся на заводе «Азовсталь», неоднократно призывали применить к ним процедуру экстракции. Данная процедура предусматривает эвакуацию военного гарнизона на территорию третьей стороны.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что третье стороной могла бы стать Турция.