Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Sky News, перед началом похорон Папы Римского Франциска, между лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялась первая короткая встреча.

Исходя из слов неуказанных источников Sky News, Зеленский и Трамп смогли договориться относительно проведение еще одного разговора, запланировав дополнительную встречу после завершения прощания с Понтификом.

Отметим, что эти непродолжительные переговоры прошли на фоне заявления Трампа о том, что заключение мирного соглашения между Украиной и Россией «максимально близко».

Впрочем, официального подтверждения, касающегося каких-либо деталей первого разговора (после скандала в Белом доме), на текущий момент нет.

Церемония прощания с Папой Франциском началась в 11:00, и вторая встреча вряд ли будет продолжительной, так как, согласно графику американского президента, в 13:50 по времени Киева, Трамп должен отбыть в аэропорт.

Также, следует напомнить: в Управлении здравоохранения и гигиены Ватикана сообщали — Папа Римский Франциск умер в 88-летнем возрасте вследствие инсульта, за которым последовала кома и кардио-циркуляторный коллапс (состояние, когда сердце и кровеносно-сосудистая система полностью перестают функционировать, и перезапустить их работу уже невозможно).

Ранее мы писали о том, что США в обход Украины неофициально предложили гарантии безопасности «коалиции желающих».