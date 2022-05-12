Сейчас многие родители, отдают предпочтение практичному варианту, такому как пеленальный столик https://babymax.com.ua/pelenalnyye-komody. В чем его преимущество и какие основные правила выбора данного изделия?

Особенности выбора пеленального комода для новорожденного малыша.

Перед тем как разобраться, на какие параметры стоит обратить внимание во время выбора, стоит понять, почему пеленальный комод – настоящий помощник для родителей.

Для чего может быть полезным изделие: пеленание малыша, замена подгузника, одеть кроху, воздушный массаж, место для хранения необходимых детских вещичек. И это только самые популярные функции которые может выполнять данный атрибут. В чем же преимущество комода – пеленатора?

— Многофункциональность. Как можно заметить функций, которые может выполнять изделие достаточно много.

— Комфорт. Атрибут станет отличным решением которое обеспечит комфорт ребенку и родителям.

— Большой выбор. Если Вы уже мониторили вопрос о покупке пеленального комода, наверняка Вы заметили что производители представляют широкий ассортимент комодов.

И так, какой же он идеальный комод-пеленатор?

1. Прочный. Самым популярным материалом для изготовления является – дерево. Существуют более популярные, бюджетные варианты из ДСП, и дороже – из натуральных массивов дерева. Каждый из представленных вариантов достаточно устойчивые и прочные.

2. Виды пеленальных комодов. Перед тем как купить комод, стоит ознакомиться с возможными видами изделия. Самые популярные это: стандартный, комод с ванночкой, с открытыми полками и комод-трансформер.

3. Дополнительная фурнитура. Дополнения в виде ручек, заглушек и.т.д. Все места креплений, должны быть либо скрыты, либо утоплены в один уровень с корпусом изделия. Говоря о выдвижных элементах, стоит обратить внимание, что они есть: телескопические и роликовые.

4. Безопасность. Пеленальный столик, должен быть максимально безопасным для маленького человечка. Приветствуются: отсутствие острых углов, прочные выдвижные элементы, ограничители ящиков и.т.д.

5. Габариты. Параметр который для многих семей станет решающим. Стоит учитывать не только габариты комода, но и пеленальную зону.

Где купить качественную мебель в детскую комнату? Рекомендуем обратить внимание на специализированные детские магазины, к примеру Бебимакс. Тут Вы сможете выбрать комод детский высокого качества, по доступной цене.