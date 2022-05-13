Руководитель военной разведки Украинского государства Кирилл Буданов рассказал, что российский лидер Владимир Путин в настоящее время серьезно болен. У него якобы рак. Более того, в России, по словам Буданова, уже происходит переворот, целью которого является свержение главы Кремля.

Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью руководителя разведки Украины Кирилла Буданова изданию Sky News, война с Российской Федерацией к средине августа месяца достигнет своего переломного момента, а завершится она к концу текущего года.

Кроме того, он заявил, что на территории Российской Федерации уже происходит переворот с целью свержения Путина, который серьезно болен раком.

Дословно из заявления Буданова:

«Во второй половине августа месяца будет перелом в войне. К концу текущего года большая часть активных боевых действий будет завершена. В итоге мы сможем восстановить украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, в том числе Крым и Донбасс».

Также он продолжил, что Европа видит большую угрозу в Российской Федерации. Лидеры европейских стран боятся агрессии РФ.

«Мы ведем уже восемь лет войну с Россией. Их войско – это хорошо разрекламированная российская мощь. В действительности же – это миф. Их армия не так сильна, ведь это орда с оружием в руках», — подчеркнул Буданов.