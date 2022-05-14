Военнослужащие Российской Федерации, вероятно, приняли решение полностью покинуть собственные позиции вокруг города Харькова.

Как информирует «НБН», об этом говорят аналитики американского Института исследования войны (ISW).

В материале говорится, что «таким образом Украина, вероятно, выиграла битву за Харьков»: украинские военные не предоставили возможности врагу оцепить город и, тем более, захватить его.

Теперь россияне будут предпринимать попытки удержать линию к западу от Волчанска, чтобы защитить собственные наземные линии связи от Белгорода до Изюма. Однако неясно, смогут ли они добиться успехов в этом плане. Главными усилиями россиян, как и прежде, остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск с юга и севера. Наступившие из направления Попасной российские войска на протяжении суток не добились существенного прогресса.

Кроме того, войска РФ возобновили наступательные операции в направлении Славянска, однако тринадцатого мая никакого успеха им добиться не удалось. Также известно об очередном безуспешном штурме россиянами Александровки. По всей вероятности, в новой попытке форсировать Северские Донец. У россиян может хватить свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери, а также продолжить наступление в достаточно широком масштабе.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов поведал, что Путин весьма серьезно боле раком.