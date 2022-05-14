Защитники Мариуполя рассказали, сколько российская армия потеряла своих военных при попытках штурмовать город за время широкомасштабной агрессии.

Как информирует «НБН» со ссылкой на Hromadske, а также заявление заместителя командира полка «Азов», капитана Святослава Паламара во время Киевского форума безопасности, азовцы в Мариуполе уничтожили около шести тысяч российских военнослужащих, в частности и одного генерала.

Святослав Паламар добавил, что также бойцы уничтожили семьдесят восемь танков и более сотни единиц бронированной техники. При этом отмечается, что враг имел больше живой силы и оружия. Вражеская группировка насчитывала порядка четырнадцати тысяч человек. В том числе боевиков ЧВК «Вагнера».

Дословно из заявления Паламара:

«Наш гарнизон смог уничтожить порядка шести тысяч единиц вражеской силы. В частности, одного генерала. Это более сотни единиц бронированной техники, и порядка 78 танков. И это только по подтвержденным данным. Но еще есть много неподтвержденных данных, на которые мы не будем опираться».

Ранее мы уже сообщали о том, что российские войска решили покинуть свои позиции под Харьковом.